Большая часть Черниговской области осталась без света

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Большинство жителей Черниговской области остались без света, заявил глава администрации региона Вячеслав Чаус.
"Большая часть Черниговской области в настоящее время без электроснабжения", — написал он в Telegram-канале.
Свет пропал в том числе в Чернигове. Чаус рассказал о начале восстановительных работ.
Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались на Украине в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. По причине этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.
В конце января в большинстве регионов произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Черниговскую, Киевскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. С тех пор там периодически пропадает свет.