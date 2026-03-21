На Украине заработала новая схема насильственной мобилизации
На Украине заработала новая схема насильственной мобилизации - РИА Новости, 21.03.2026
На Украине заработала новая схема насильственной мобилизации
На Украине заработала новая схема насильственной мобилизации с участием наемников из-за рубежа, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T06:17:00+03:00
2026-03-21T06:17:00+03:00
2026-03-21T08:54:00+03:00
в мире
польша
румыния
украина
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
польша
румыния
украина
в мире, польша, румыния, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Польша, Румыния, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
На Украине заработала новая схема насильственной мобилизации
РИА Новости: на Украине заработала схема бусификации с участием наемников
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На Украине заработала новая схема насильственной мобилизации с участием наемников из-за рубежа, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"СБУ согласовала усиление мер "бусификации". К проведению отдельных мероприятий на приграничной территории привлекаются иностранные наемники, в основном из Польши и Румынии", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники украинских военкоматов и иностранцы работают вместе. Так, некоторых мужчин призывного возраста вывезли к границе с Румынией
и под угрозой оружия сняли на видео при попытке якобы незаконно покинуть страну.
"Эти материалы используются как компромат для отправки мужчин в ряды ВСУ
, на несогласных заводятся уголовные дела", — уточнил представитель силовых структур.
Собеседник агентства добавил, что есть случаи убийств несогласных. Второго марта одного из отказавшихся подчиниться распоряжениям на границе застрелили выстрелом в голову.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на этих записях представители ТЦК увозят задержанных в микроавтобусах. При этом украинцы призывного возраста нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они злоупотребляют полномочиями, нападают на людей, сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.