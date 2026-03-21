МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На Украине заработала новая схема насильственной мобилизации с участием наемников из-за рубежа, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "СБУ согласовала усиление мер "бусификации". К проведению отдельных мероприятий на приграничной территории привлекаются иностранные наемники, в основном из Польши и Румынии", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники украинских военкоматов и иностранцы работают вместе. Так, некоторых мужчин призывного возраста вывезли к границе с Румынией и под угрозой оружия сняли на видео при попытке якобы незаконно покинуть страну.

"Эти материалы используются как компромат для отправки мужчин в ряды ВСУ , на несогласных заводятся уголовные дела", — уточнил представитель силовых структур.

Собеседник агентства добавил, что есть случаи убийств несогласных. Второго марта одного из отказавшихся подчиниться распоряжениям на границе застрелили выстрелом в голову.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на этих записях представители ТЦК увозят задержанных в микроавтобусах. При этом украинцы призывного возраста нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.