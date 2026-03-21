"Неизбежная цена". На Западе занервничали из-за вреда, нанесенного Украиной - РИА Новости, 21.03.2026
04:13 21.03.2026 (обновлено: 05:55 21.03.2026)
"Неизбежная цена". На Западе занервничали из-за вреда, нанесенного Украиной
"Неизбежная цена". На Западе занервничали из-за вреда, нанесенного Украиной - РИА Новости, 21.03.2026
"Неизбежная цена". На Западе занервничали из-за вреда, нанесенного Украиной
За поддержку Украины в конфликте с Россией европейские страны расплачиваются крупнейшим за последние 50 лет энергетическим кризисом и падением промышленного... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T04:13:00+03:00
2026-03-21T05:55:00+03:00
украина
россия
европа
в мире, украина, россия, европа, владимир путин, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Евросоюз
"Неизбежная цена". На Западе занервничали из-за вреда, нанесенного Украиной

Steigan: из-за санкций против РФ и поддержки Киева в ЕС разразился энергокризис

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. За поддержку Украины в конфликте с Россией европейские страны расплачиваются крупнейшим за последние 50 лет энергетическим кризисом и падением промышленного производства, пишет Steigan.
"Политика санкций против России и полное участие Европы в конфликте на Украине способствовали самому серьезному энергетическому кризису в Европе с 1970-х годов. <…> Евростат сообщил в 2023-2024 годах о снижении промышленного производства примерно на два-три процента в год, при этом общее снижение добавленной стоимости проданных товаров составило примерно два процента в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Это происходит после аналогичного снижения в предыдущем году, и особенно сильно пострадал энергоемкий сектор", — сообщает издание.
При этом подчеркивается, что, невзирая на ущерб, который наносит антироссийская политика, в ЕС не намерены ее менять.
"Европейские лидеры публично признают экономические трудности. Тем не менее в официальном повествовании они представлены как неизбежная цена за безопасность, поддержку суверенитета Украины и укрепление стратегической автономии Европы. Эта фраза объясняет, почему санкции против российских энергетических ресурсов не пересматриваются — несмотря на явные негативные последствия для экономики", — заключают авторы статьи.
Как сообщается в изданном накануне заявлении саммита ЕС, страны объединения не смогли согласовать 20-й по счету пакет антироссийских санкций, но выражают надежду на его скорейшее принятие.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России —это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
