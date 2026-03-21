МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. За поддержку Украины в конфликте с Россией европейские страны расплачиваются крупнейшим за последние 50 лет энергетическим кризисом и падением промышленного производства, пишет Steigan

"Политика санкций против России и полное участие Европы в конфликте на Украине способствовали самому серьезному энергетическому кризису в Европе с 1970-х годов. <…> Евростат сообщил в 2023-2024 годах о снижении промышленного производства примерно на два-три процента в год, при этом общее снижение добавленной стоимости проданных товаров составило примерно два процента в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Это происходит после аналогичного снижения в предыдущем году, и особенно сильно пострадал энергоемкий сектор", — сообщает издание.

При этом подчеркивается, что, невзирая на ущерб, который наносит антироссийская политика, в ЕС не намерены ее менять.

"Европейские лидеры публично признают экономические трудности. Тем не менее в официальном повествовании они представлены как неизбежная цена за безопасность, поддержку суверенитета Украины и укрепление стратегической автономии Европы. Эта фраза объясняет, почему санкции против российских энергетических ресурсов не пересматриваются — несмотря на явные негативные последствия для экономики", — заключают авторы статьи.

Как сообщается в изданном накануне заявлении саммита ЕС , страны объединения не смогли согласовать 20-й по счету пакет антироссийских санкций, но выражают надежду на его скорейшее принятие.

В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.