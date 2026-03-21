На Западе заявили о сокращении населения Украины до 20 миллионов человек

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Население Украины сократилось в прошедшем году до примерно 20 миллионов человек, что отражает самые пессимистические прогнозы, пишет британский журнал New Statesman.
«
"Население Украины, которое в 2014 году оценивалось чуть более чем в 40 миллионов человек, к 2025 году сократилось примерно до 20 миллионов, что значительно меньше большинства общедоступных оценок. Что же останется после этого конфликта, если он когда-нибудь закончится?" — сообщается в материале со ссылкой на британского чиновника.
Ранее Владимир Зеленский признал рекордный отток населения и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости упал до минимальной за последние 300 лет отметки.