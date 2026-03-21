Националистка Калюжна жалуется, что ей угрожают за комментарии о погибших

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украинская националистка Анна Калюжна пожаловалась о поступающих в её адрес угрозах после комментариев о потерях в подразделениях ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, речь идёт о реакции на высказывания Калюжной о потерях в 225-м и 425-м отдельных штурмовых полках ВСУ

"После её комментариев о массовых потерях 225-го и 425-го ОШП ей на личные аккаунты в соцсетях продолжают поступать угрозы от пропагандистов этих подразделений ВСУ", — сообщил собеседник агентства.

Как уточнили в силовых структурах, Калюжной с разницей в час с анонимных страниц в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) пишут однотипные угрозы и оскорбления, что может свидетельствовать об использовании общедоступной программы для массовой рассылки сообщений.

Источник добавил, что подобная активность может быть связана с деятельностью подразделений информационно-психологических операций.

"Подразделения ИПСО сегодня действуют практически в каждом подразделении ВСУ, однако воздействие на внутреннюю аудиторию, а тем более на местных националистов является нетипичным даже для Украины",- заключил он.