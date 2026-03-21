Учебники по языкам республик России появятся в школах, заявил Кравцов
Единая линейка учебников по родным языкам и государственным языкам республик России появится в школах РФ, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T15:01:00+03:00
Кравцов: единая линейка учебников по родным языкам появится в школах России
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Единая линейка учебников по родным языкам и государственным языкам республик России появится в школах РФ, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Создание единой линейки учебников по родным языкам и государственным языкам республик Российской Федерации станет новым этапом для всей системы языкового образования. Благодаря единым программам федерального уровня изучение языка будет сопровождать ученика на всем его школьном пути — с 1-го по 11-й класс", — сказал Кравцов
, слова которого приводят в пресс-службе министерства.
В ведомстве отметили, что работа над созданием учебников ведется специалистами Федерального института родных языков народов Российской Федерации в сотрудничестве с регионами и научно-образовательными организациями.
Уточняется, что в 2026 году запланированы экспертиза подготовленных учебников, их доработка, подготовка к выпуску и принятие решения о включении изданий в федеральный перечень учебников.