Учащиеся в классе во время урока

Учебники по языкам республик России появятся в школах, заявил Кравцов

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Единая линейка учебников по родным языкам и государственным языкам республик России появится в школах РФ, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Создание единой линейки учебников по родным языкам и государственным языкам республик Российской Федерации станет новым этапом для всей системы языкового образования. Благодаря единым программам федерального уровня изучение языка будет сопровождать ученика на всем его школьном пути — с 1-го по 11-й класс", — сказал Кравцов , слова которого приводят в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что работа над созданием учебников ведется специалистами Федерального института родных языков народов Российской Федерации в сотрудничестве с регионами и научно-образовательными организациями.