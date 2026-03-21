Туроператор рассказал о ценах на отдых в Египте этим летом
Отдых в Хургаде летом для российских туристов при раннем бронировании обойдется в 145-150 тысяч рублей на двоих за неделю в четырехзвездочном отеле с перелетом, РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T09:19:00+03:00
Арутюнов: отдых в Хургаде летом обойдется в 145-150 тысяч рублей на двоих
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Отдых в Хургаде летом для российских туристов при раннем бронировании обойдется в 145-150 тысяч рублей на двоих за неделю в четырехзвездочном отеле с перелетом, а в Шарм-эш-Шейхе - от 160 тысяч, рассказал РИА Новости генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.
"У нас есть три основных курорта, которые мы продаем в Египте
- это Хургада
, Шарм-эш-Шейх
и новый курорт на Средиземном море
Аламейн. Хургада, наверное, самое дешевое из этих направлений. Цена в июне составляет порядка 145-150 тысяч рублей на двоих на неделю, включая перелет, проживание в отеле 4 звезды с типом питания "все включено", - сказал Арутюнов.
По его словам, Шарм-эш-Шейх располагает большим выбором отелей, однако цена отдыха здесь не сильно выше Хургады. "Я думаю, где-то начиная от 160 тысяч рублей можно отдохнуть в all-inclusive вдвоем на неделю", - поделился он.
Арутюнов отметил, что также растет спрос на курорты Аламейна, однако там пока не так много отелей и в основном это средства размещения люксового сегмента. Однако стоимость отдыха в отелях, аналогичных Шарм-эш-Шейху и Хургаде, в Аламейне дороже примерно на 10-20 тысяч рублей.
Он также подчеркнул, что долететь до курортов Египта можно прямыми рейсами. Так перелет в Хургаду будет составлять почти 6 часов, в Шарм-эш-Шейх - 5-5,5 часов, а в Аламейн - менее 5 часов.