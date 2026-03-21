Советник патриарха рассказал, что ждёт после смерти преданных анафеме

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Церковь не молится об участи анафематствованных, то есть отлучённых от неё, на Страшном суде, который ждёт всех после смерти, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов после смерти преданного анафеме основателя украинского церковного раскола Филарета (Денисенко).

"После смерти будет суд Божий. Церковь его предрешать не может, но об отлученных от нее не молится, в отличие от своих усопших членов", – сказал РИА Новости протоиерей.

Анафема, пояснил он, представляет собой акт отлучения человека от Церкви.