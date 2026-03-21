12:23 21.03.2026
Советник патриарха рассказал, что ждёт после смерти преданных анафеме
Балашов: церковь не молится об участи анафематствованных

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкПротоиерей Николай Балашов
Протоиерей Николай Балашов. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Церковь не молится об участи анафематствованных, то есть отлучённых от неё, на Страшном суде, который ждёт всех после смерти, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов после смерти преданного анафеме основателя украинского церковного раскола Филарета (Денисенко).
"После смерти будет суд Божий. Церковь его предрешать не может, но об отлученных от нее не молится, в отличие от своих усопших членов", – сказал РИА Новости протоиерей.
Анафема, пояснил он, представляет собой акт отлучения человека от Церкви.
Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) умер в пятницу в возрасте 97 лет. За раскол с Русской православной церковью и создание на Украине неканонической УПЦ КП он был отлучен от Церкви и предан анафеме.
Молитва за умершего Филарета невозможна, сказал советник патриарха
