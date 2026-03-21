Центр "Наследие" за пять лет помог 40 тысячам жителей России - РИА Новости, 21.03.2026
17:59 21.03.2026
Центр "Наследие" за пять лет помог 40 тысячам жителей России
Центр "Наследие" за пять лет помог 40 тысячам жителей России - РИА Новости, 21.03.2026
Центр "Наследие" за пять лет помог 40 тысячам жителей России
Автономная некоммерческая организация "Культурно-исторический центр "Наследие" за пять лет работы оказала помощь 40 тысячам жителей России, в том числе помогла... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T17:59:00+03:00
2026-03-21T17:59:00+03:00
оренбургская область
россия
орск
республика башкортостан
оренбургская область, россия, орск, республика башкортостан
Оренбургская область, Россия, Орск, Республика Башкортостан
Центр "Наследие" за пять лет помог 40 тысячам жителей России

Культурно-исторический центр «Наследие» помог 40 тысячам жителей России

© Фото : Центр "Наследие"
Гуманитарный груз от центра Наследие - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© Фото : Центр "Наследие"
Гуманитарный груз от центра "Наследие"
УФА, 21 мар - РИА Новости. Автономная некоммерческая организация "Культурно-исторический центр "Наследие" за пять лет работы оказала помощь 40 тысячам жителей России, в том числе помогла питьевой водой оренбургскому Орску и лекарствами для военных из Оренбуржья, сообщает центр "Наследие".
Центр "Наследие" в 2026 году отмечает пятилетие своей деятельности, и за это время он прошёл значительный путь от инициативы единомышленников до масштабной общественной организации, реализующей системные благотворительные, гуманитарные, просветительские и культурно-исторические проекты по всей России, рассказали в организации.
"Инициатором создания центра выступил почетный работник сферы образования, доктор юридических наук Спиридонов Андрей Алексеевич, объединивший вокруг идеи служения Отечеству, людям и сохранения исторической памяти широкий круг общественных деятелей, волонтеров, представителей бизнеса, культуры и духовенства", - следует из сообщения.
За пять лет центр "Наследие" стал пространством реальной помощи и поддержки, где за цифрами стоят судьбы людей: более 40 тысяч человек получили помощь на территории России, свыше 3 370 000 рублей направлено в виде продовольственной продукции, более 810 тонн гуманитарной помощи доставлено мирному населению и военнослужащим, заключено более 40 соглашений о сотрудничестве, реализуются на постоянной основе пять благотворительных программ, а также многочисленные акции и проекты", - отметили в центре.
Особое внимание в рамках реализации программы уделяется Оренбургской области, в частности, городу Бугуруслану, куда на регулярной основе направляются партии кровоостанавливающих и обезболивающих лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также иных необходимых средств для обеспечения военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, как на передовой, так и в госпиталях, следует из материалов центра.
"Особое внимание центр уделяет Оренбургской области, где неоднократно оказывалась масштабная и системная помощь, в том числе в период половодья в Орске, когда центр оперативно направил более 40 тонн питьевой воды для населения в сложный и критически важный момент, обеспечив людей необходимыми ресурсами в условиях чрезвычайной ситуации, а также продолжил оказывать поддержку жителям региона в последующий период", - добавили в организации.
Отмечается, что существенную роль в организации и координации помощи сыграла участник программы "Наследие Донбасса" имени воина-интернационалиста Александра Спиридонова Елена Николаевна Спиридонова, которая последовательно и деятельно участвовала в работе по обеспечению Оренбургской области необходимыми гуманитарными ресурсами, в том числе содействовала поставкам питьевой воды в Орск Оренбургской области, а также принимала непосредственное участие в организации доставки лекарственных препаратов, медицинских средств, бинтов и обезболивающих медикаментов для участников специальной военной операции в город Бугуруслан, благодаря чему помощь носила не только своевременный, но и адресный, жизненно необходимый характер.
"За пять лет Центр "Наследие" сформировал устойчивую систему благотворительной и общественной деятельности, объединив вокруг себя людей, готовых к служению, поддержке и созиданию, и продолжает развивать свою миссию, расширяя географию проектов, усиливая гуманитарную работу и сохраняя верность ключевым ценностям — служению, памяти, единству и помощи, оставаясь надёжной опорой для людей и страны", - рассказали в центре.
Оренбургская областьРоссияОрскРеспублика Башкортостан
 
 
