МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более тысячи "народных троп" благоустроят в Подмосковье в 2026 году, рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Он отметил, что речь идет не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих - часть объектов вошла в программу для замены изношенного плиточного покрытия на этих маршрутах. Уточняется, что адресный перечень сформировали по результатам заявок, полученных от населения.