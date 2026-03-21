Более тысячи "народных троп" благоустроят в Подмосковье в 2026 году
Более тысячи "народных троп" благоустроят в Подмосковье в 2026 году - РИА Новости, 21.03.2026
Более тысячи "народных троп" благоустроят в Подмосковье в 2026 году
Более тысячи "народных троп" благоустроят в Подмосковье в 2026 году, рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T19:54:00+03:00
2026-03-21T19:54:00+03:00
2026-03-21T19:54:00+03:00
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
Более тысячи "народных троп" благоустроят в Подмосковье в 2026 году
Даниленко: более тысячи "народных троп" благоустроят в Подмосковье в 2026 году
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более тысячи "народных троп" благоустроят в Подмосковье в 2026 году, рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
"В этом году программу увеличили почти вдвое, наметили обновить 1037 пешеходных коммуникаций", - пишет портал 360.ru
со ссылкой на Даниленко.
Он отметил, что речь идет не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих - часть объектов вошла в программу для замены изношенного плиточного покрытия на этих маршрутах. Уточняется, что адресный перечень сформировали по результатам заявок, полученных от населения.
Министр уточнил, что в приоритете - обустройство троп вблизи социально значимых объектов - школ и больниц. По словам Даниленко, к работам в муниципалитетах планируется приступить после наступления устойчивых положительных температур, как правило, это начало - середина мая.