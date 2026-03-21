00:21 21.03.2026 (обновлено: 00:28 21.03.2026)
Трамп рассказал, кто должен охранять ормузский пролив
https://ria.ru/20260320/tramp-2082083548.html
https://ria.ru/20260320/iran-2081859048.html
Трамп: охранять Ормузский пролив должны те страны, которые им пользуются

ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечивать безопасность и патрулирование Ормузского пролива должны страны, которые непосредственно используют этот маршрут, подчеркнув, что Соединенные Штаты больше не намерены выполнять эту функцию за других.
"Ормузский пролив должны охранять и патрулировать, по мере необходимости, другие страны, которые им пользуются - Соединенные Штаты им не пользуются!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп выступает с речью об Иране - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Авторитет НАТО упал из-за бездействия в Ормузском проливе, заявил Трамп
Вчера, 23:15
"Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по обеспечению безопасности Ормузского пролива", - написал Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Мистер Путин, не надо: в Иране за час разбились мечты США о слабости России
Вчера, 08:00
 
