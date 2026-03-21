Трамп рассказал, кто должен охранять ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечивать безопасность и патрулирование Ормузского пролива должны страны, которые непосредственно используют этот маршрут, подчеркнув, что Соединенные Штаты больше не намерены выполнять эту функцию за других.