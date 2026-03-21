Названо число амурских тигров в России

ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - РИА Новости. Популяция краснокнижного амурского тигра в дикой природе в России, согласно данным ежегодного мониторинга ООПТ и оценкам экспертов, стабильна и составляет не менее 750 особей, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"У нас есть экспертные оценки, а также данные ежегодного мониторинга, который ведется на 25-30% ареала тигра. Федеральные и региональные особо охраняемые природные территории, а также ряд охотничьих хозяйств ведут учет с использованием автоматических фотокамер и проводят учет следов на снегу. На этих территориях численность стабильна, соответственно, мы предполагаем, что во всем ареале ситуация точно такая же. Сейчас тигров не менее 750, их может быть чуть больше, чуть меньше, тем не менее популяция находится на стабильном уровне", - сказал Арамилев

Он отметил, что рост численности тигра замедлился три года назад, это было связано с последствиями африканской чумы свиней, которая повлияла на популяцию кабана, и иными факторами.