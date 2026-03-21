Названо число амурских тигров в России - РИА Новости, 21.03.2026
04:18 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/tigr-2082101913.html
Названо число амурских тигров в России
Названо число амурских тигров в России - РИА Новости, 21.03.2026
Названо число амурских тигров в России
Популяция краснокнижного амурского тигра в дикой природе в России, согласно данным ежегодного мониторинга ООПТ и оценкам экспертов, стабильна и составляет не... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T04:18:00+03:00
2026-03-21T04:18:00+03:00
россия
хабаровский край
еврейская автономная область
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, россия, хабаровский край, еврейская автономная область, сергей арамилев, центр "амурский тигр"
Общество, Россия, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Сергей Арамилев, Центр "Амурский тигр"
Названо число амурских тигров в России

РИА Новости: популяция амурского тигра в России составляет не менее 750 особей

ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - РИА Новости. Популяция краснокнижного амурского тигра в дикой природе в России, согласно данным ежегодного мониторинга ООПТ и оценкам экспертов, стабильна и составляет не менее 750 особей, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"У нас есть экспертные оценки, а также данные ежегодного мониторинга, который ведется на 25-30% ареала тигра. Федеральные и региональные особо охраняемые природные территории, а также ряд охотничьих хозяйств ведут учет с использованием автоматических фотокамер и проводят учет следов на снегу. На этих территориях численность стабильна, соответственно, мы предполагаем, что во всем ареале ситуация точно такая же. Сейчас тигров не менее 750, их может быть чуть больше, чуть меньше, тем не менее популяция находится на стабильном уровне", - сказал Арамилев.
Он отметил, что рост численности тигра замедлился три года назад, это было связано с последствиями африканской чумы свиней, которая повлияла на популяцию кабана, и иными факторами.
"Но уже тогда было понятно, что количество взрослых тигров больше 500, а это тот минимальный предел, который может гарантировать замедление накоплений генетических ошибок от близкородственного скрещивания", - добавил собеседник.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.
ОбществоРоссияХабаровский крайЕврейская автономная областьСергей АрамилевЦентр "Амурский тигр"
 
 
