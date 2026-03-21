Семья Свечникова пока не получала отчета о причинах его гибели

СТАМБУЛ, 21 мар – РИА Новости. Экспертиза с целью выявления причин гибели российского пловца Николая Свечникова пока продолжается, семья не получала отчета от специалистов, сообщила РИА Новости родственница семьи Алена Караман.
"Пока еще ничего не было", - сообщила Караман в ответ на вопрос о том, известны ли причины гибели спортсмена.
Отчет о причинах гибели Свечникова будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Генконсульство России в Стамбуле исходит из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели Свечникова, заявили ранее дипломаты.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа 2025 года в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Исчезновение пловца заметили лишь спустя несколько часов. Результаты ДНК-теста 21 января подтвердили, что в Босфоре найдено тело Свечникова, на следующий день родители спортсмена опознали его. Двадцать четвертого января тело Николая было доставлено авиарейсом из Стамбула в Москву, 31 января спортсмен был похоронен в Подмосковье.