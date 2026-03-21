Приговор Муминджанову обжалуют и адвокаты, и гособвинение

ВОРОНЕЖ, 21 мар - РИА Новости. Приговор замкомандующего Ленинградским военным округом генералу Валерию Муминджанову, приговорённого к 10 годам строгого режим за получение взяток на более 17 миллионов рублей, обжалуют и адвокаты в связи с суровостью наказания, и гособвинение в связи с тем, что он был не лишен наград, сообщили РИА Новости в пресс-службе Воронежского гарнизонного военного суда.

Воронежский гарнизонный военный суд 5 марта приговорил Муминджанова к лишению свободы на 10 лет в колонии строгого режима и штрафу в размере однократной суммы взятки - 17 миллионов 950 тысяч рублей. Также Муминджанова лишили звания генерал-майора.

"Поступила апелляционная жалоба и апелляционное представление от гособвинения. Гособвинение написало по поводу госнаград, что его не лишили - просят лишить. А защита, соответственно, наоборот - в связи с суровостью", - сообщили в суде.