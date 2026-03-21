Приговор Муминджанову обжалуют и адвокаты, и гособвинение - РИА Новости, 21.03.2026
10:18 21.03.2026 (обновлено: 10:25 21.03.2026)
Приговор Муминджанову обжалуют и адвокаты, и гособвинение
Приговор Муминджанову обжалуют и адвокаты, и гособвинение - РИА Новости, 21.03.2026
Приговор Муминджанову обжалуют и адвокаты, и гособвинение
Приговор замкомандующего Ленинградским военным округом генералу Валерию Муминджанову, приговорённого к 10 годам строгого режим за получение взяток на более 17... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T10:18:00+03:00
2026-03-21T10:25:00+03:00
воронеж
происшествия
валерий муминджанов
воронеж
воронеж, происшествия, валерий муминджанов
Воронеж, Происшествия, Валерий Муминджанов
Приговор Муминджанову обжалуют и адвокаты, и гособвинение

Приговор Муминджанову обжалует гособвинение из-за того, что его не лишили наград

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 мар - РИА Новости. Приговор замкомандующего Ленинградским военным округом генералу Валерию Муминджанову, приговорённого к 10 годам строгого режим за получение взяток на более 17 миллионов рублей, обжалуют и адвокаты в связи с суровостью наказания, и гособвинение в связи с тем, что он был не лишен наград, сообщили РИА Новости в пресс-службе Воронежского гарнизонного военного суда.
Воронежский гарнизонный военный суд 5 марта приговорил Муминджанова к лишению свободы на 10 лет в колонии строгого режима и штрафу в размере однократной суммы взятки - 17 миллионов 950 тысяч рублей. Также Муминджанова лишили звания генерал-майора.
"Поступила апелляционная жалоба и апелляционное представление от гособвинения. Гособвинение написало по поводу госнаград, что его не лишили - просят лишить. А защита, соответственно, наоборот - в связи с суровостью", - сообщили в суде.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении гособоронзаказа были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагало следствие, получил взятку на сумму более 18 миллионов рублей.
Суд в Волгограде лишил экс-депутата облдумы льгот из-за коррупции
