https://ria.ru/20260321/sud-2082124913.html
Приговор Муминджанову обжалуют и адвокаты, и гособвинение
Приговор замкомандующего Ленинградским военным округом генералу Валерию Муминджанову, приговорённого к 10 годам строгого режим за получение взяток на более 17... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T10:18:00+03:00
воронеж
происшествия
валерий муминджанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970345008_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_ca5d0c115b2fc75e6b40a821785d299b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970345008_0:0:2721:2042_1920x0_80_0_0_3fa5b5da0d3a037eff3e747ae1497829.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Приговор Муминджанову обжалует гособвинение из-за того, что его не лишили наград
ВОРОНЕЖ, 21 мар - РИА Новости. Приговор замкомандующего Ленинградским военным округом генералу Валерию Муминджанову, приговорённого к 10 годам строгого режим за получение взяток на более 17 миллионов рублей, обжалуют и адвокаты в связи с суровостью наказания, и гособвинение в связи с тем, что он был не лишен наград, сообщили РИА Новости в пресс-службе Воронежского гарнизонного военного суда.
Воронежский гарнизонный военный суд 5 марта приговорил Муминджанова
к лишению свободы на 10 лет в колонии строгого режима и штрафу в размере однократной суммы взятки - 17 миллионов 950 тысяч рублей. Также Муминджанова лишили звания генерал-майора.
"Поступила апелляционная жалоба и апелляционное представление от гособвинения. Гособвинение написало по поводу госнаград, что его не лишили - просят лишить. А защита, соответственно, наоборот - в связи с суровостью", - сообщили в суде.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении гособоронзаказа были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагало следствие, получил взятку на сумму более 18 миллионов рублей.