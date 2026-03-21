Суд 27 марта рассмотрит жалобы по иску о белгородских фортификациях

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Суд в Москве 27 марта рассмотрит жалобы ответчиков по иску о белгородских фортификациях, среди которых экс-замглавы Росгвардии Виктор Стригунов и бывший вице-губернатор региона Рустэм Зайнуллин, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.

Суд в Москве в начале октября 2025 года по иску Генпрокуратуры солидарно взыскал 925 миллионов рублей c Зайнуллина, экс-главы управления капстроительства Белгородской области Алексея Сошникова, трех бизнесменов и двух фирм. Соответчиком был и Виктор Стригунов, в этом качестве его привлекли уже в ходе процесса.

Как сообщил ранее РИА Новости один из участников процесса, Стригунов был привлечен в качестве ответчика после показаний двух человек.

Как следует из материалов, в 2022-2024 годах Белгородской области было выделено 19,5 миллиарда рублей на строительство фортификационных сооружений для защиты от военной агрессии Украины . В ходе проверки выяснилось, что Зайнуллин и Сошников использовали свое служебное положение "в личных целях и интересах третьих лиц для незаконного обогащения за счет бюджетных средств, выделенных на оборону страны".

В отношении Стригунова расследуется дело о "злоупотреблении должностными полномочиям" и трех эпизодах "получения взятки в особо крупном размере". По данным следствия, в 2014 году он проигнорировал ограничения и дал указание на реализацию строительства учебного центра в Кемеровской области