05:57 21.03.2026
Суд 27 марта рассмотрит жалобы по иску о белгородских фортификациях
Суд 27 марта рассмотрит жалобы по иску о белгородских фортификациях

Суд изучит жалобы на взыскание средств по иску о белгородских фортификациях

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Суд в Москве 27 марта рассмотрит жалобы ответчиков по иску о белгородских фортификациях, среди которых экс-замглавы Росгвардии Виктор Стригунов и бывший вице-губернатор региона Рустэм Зайнуллин, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.
Рассмотрение апелляционных жалоб, в том числе Стригунова и Зайнуллина, назначено на 27 марта, следует из материалов.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В суд поступили апелляции на приговор по делу о курских фортификациях
17 марта, 18:46
Суд в Москве в начале октября 2025 года по иску Генпрокуратуры солидарно взыскал 925 миллионов рублей c Зайнуллина, экс-главы управления капстроительства Белгородской области Алексея Сошникова, трех бизнесменов и двух фирм. Соответчиком был и Виктор Стригунов, в этом качестве его привлекли уже в ходе процесса.
Как сообщил ранее РИА Новости один из участников процесса, Стригунов был привлечен в качестве ответчика после показаний двух человек.
Как следует из материалов, в 2022-2024 годах Белгородской области было выделено 19,5 миллиарда рублей на строительство фортификационных сооружений для защиты от военной агрессии Украины. В ходе проверки выяснилось, что Зайнуллин и Сошников использовали свое служебное положение "в личных целях и интересах третьих лиц для незаконного обогащения за счет бюджетных средств, выделенных на оборону страны".
В отношении Стригунова расследуется дело о "злоупотреблении должностными полномочиям" и трех эпизодах "получения взятки в особо крупном размере". По данным следствия, в 2014 году он проигнорировал ограничения и дал указание на реализацию строительства учебного центра в Кемеровской области.
Кроме того, он в 2012-2014 годах получил от представителей бизнеса взятки более чем на 66 миллионов рублей за покровительство при выполнении строительных госконтрактов.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Появились новые подробности в деле о хищениях на белгородских фортификациях
6 марта, 05:25
 
