Умер экс-спецпрокурор США, расследовавший "российское дело"

НЬЮ-ЙОРК, 21 мар — РИА Новости. Умер экс-спецпрокурор Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием якобы вмешательства России в выборы США в 2016 году, сообщил MS NOW.
"Роберт Мюллер, занимавший пост спецпрокурора в расследовании вмешательства России в выборы 2016 года, умер в пятницу. <...> Ему был 81 год", — говорится в публикации со ссылкой на источники.
Практически сразу после президентской кампании 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного главу государства Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.
Мюллер вел расследование более двух лет. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.
В мае 2023-го был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем говорилось, что ни ФБР, ни разведка не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией.
Глава Белого дома, комментируя смерть Мюллера, выразил удовлетворение в связи с тем, что тот больше не будет вредить невиновным.