02:05 21.03.2026
В США озвучивают несколько вариантов развития операции в Иране, пишут СМИ
Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Американский телеканал NBC со ссылкой на анонимные источники утверждает, что США рассматривают несколько вариантов развития операции против Ирана, среди прочего предполагая захват портов или нефтяных объектов, но без масштаба, как было в Ираке или Афганистане.
"Обсуждаются несколько вариантов: один нацелен на обеспечение свободного прохода через Ормузский пролив и размещение сил в иранских портах или на небольших островах в Персидском заливе с целью снижения угрозы для судов, другие включают операцию по изъятию высокообогащенного иранского урана или использование сил для захвата иранских нефтяных объектов, чтобы перекрыть ключевой источник финансирования", - сообщает телеканал со ссылкой на двух бывших чиновников и человека, знакомого с ходом обсуждений.
Подчеркивается, что варианты, которые рассматриваются всерьез, не предполагают "крупномасштабного развертывания войск, как в Ираке и Афганистане".
Президент США Дональд Трамп в пятницу отказался в ответ на вопросы журналистов раскрыть планы в отношении Ирана, добавив, что это было бы неблагоразумно.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
