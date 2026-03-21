В США знали о последствиях попытки смены власти в Иране, заявил Джо Кент

ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Американские власти давно понимали бесперспективность насильственной смены власти в Тегеране из-за риска сплочения иранского общества вокруг своих лидеров в случае ударов по руководству страны и КСИР, заявил бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент.
"Мы проводили оценки в течение очень долгого времени … это в значительной степени просто здравый смысл: если вы нанесете удар по аятолле или по КСИР, и если со стороны Америки и Израиля будут предприняты согласованные усилия по смене власти внутри Ирана, то на самом деле это даст обратный эффект. Даже некоторые диссиденты и люди, недовольные нынешней властью, сплотятся вокруг флага (Ирана – ред.)", - сказал Кент в подкасте с журналисткой Мегин Келли.
"Оказались в выигрыше". Дерзкий шаг Ирана ужаснул США
20 марта, 22:09
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.