Спецоперация, 21 марта: ВСУ за сутки потеряли 1310 военнослужащих
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
18:02 21.03.2026
Спецоперация, 21 марта: ВСУ за сутки потеряли 1310 военнослужащих
Спецоперация, 21 марта: ВСУ за сутки потеряли 1310 военнослужащих - РИА Новости, 21.03.2026
Спецоперация, 21 марта: ВСУ за сутки потеряли 1310 военнослужащих
ВСУ за сутки потеряли 1310 военнослужащих, 668 беспилотников и 79 единиц военной техники, сообщили в Минобороны России.
2026-03-21T18:02:00+03:00
2026-03-21T18:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
сумская область
украина
вадим астафьев
сергей лебедев
евгений балицкий
https://ria.ru/20260321/gladkov-2082156862.html
https://ria.ru/20260321/sobyanin-2082138857.html
https://ria.ru/20260321/spetsoperatsiya-2082112792.html
харьковская область
сумская область
украина
безопасность, харьковская область, сумская область, украина, вадим астафьев, сергей лебедев, евгений балицкий, вооруженные силы украины, войска рхбз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Сумская область, Украина, Вадим Астафьев, Сергей Лебедев, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Войска РХБЗ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

Спецоперация, 21 марта: ВСУ за сутки потеряли 1310 военнослужащих

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли 1310 военнослужащих, 668 беспилотников и 79 единиц военной техники, сообщили в Минобороны России.
ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Российские средства ПВО уничтожили за сутки девять авиационных бомб и 668 беспилотников ВСУ.
В Белгородской области при ударе ВСУ по соцобъекту погибли два человека
С 00:00 до 17:00 по московскому времени силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника, летевших на Москву, подсчитало РИА Новости.

Успехи российской армии

"Южная" группировка российских войск поразила 32 блиндажа и укрытия с украинскими боевиками, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев. Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала марта уничтожили более 50 пунктов управления БПЛА ВСУ, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным "Карта". Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А шестого полка РХБЗ уничтожили в Харьковской области крупный укрепрайон ВСУ, состоящий из шести опорных пунктов, в которых находилось порядка 40 украинских солдат, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным "Ефим". Взрыв произошёл в тренировочном лагере ВСУ в районе населённого пункта Нижняя Сыроватка в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
ВСУ попытались атаковать Москву беспилотниками
Подлости ВСУ

Мужчин уже практически не осталось в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, там зверствует ТЦК (военкоматы), заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Но мужчин не останется скоро и по всей Украине, так как население страны за 10 лет сократилось приблизительно до 20 миллионов человек, говорится в материале журнала New Statesman со ссылкой на британского чиновника. Несколько домов повреждены в Саратове в результате атаки БПЛА, в них частично выбиты стекла, за медпомощью обратились два человека, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Массированная атака порядка 90 БПЛА отражена ночью в девяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Украинские дезертиры за взятки скрываются в медицинских учреждениях в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Военнослужащие 101-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, перебрасываемые из Закарпатья, жалуются на случаи мошенничества со стороны жителей Харьковской области. Командование 156-й бригады ВСУ распродает бригадные системы РЭБ на "черном" рынке в Украине. Военнослужащих подразделений БПЛА 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ на запорожском направлении, проходивших обучение в Испании, переводят в штурмовые подразделения.
Житель Мордовии, оформивший более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций для кураторов из украинской разведки, арестован по делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
Расчет ТОС-1А уничтожил крупный укрепрайон ВСУ в Харьковской области
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьСумская областьУкраинаВадим АстафьевСергей ЛебедевЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныВойска РХБЗФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
