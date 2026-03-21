МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли 1310 военнослужащих, 668 беспилотников и 79 единиц военной техники, сообщили в Минобороны России.
ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Российские средства ПВО уничтожили за сутки девять авиационных бомб и 668 беспилотников ВСУ.
С 00:00 до 17:00 по московскому времени силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника, летевших на Москву, подсчитало РИА Новости.
Успехи российской армии
"Южная" группировка российских войск поразила 32 блиндажа и укрытия с украинскими боевиками, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев. Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала марта уничтожили более 50 пунктов управления БПЛА ВСУ, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным "Карта". Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А шестого полка РХБЗ уничтожили в Харьковской области крупный укрепрайон ВСУ, состоящий из шести опорных пунктов, в которых находилось порядка 40 украинских солдат, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным "Ефим". Взрыв произошёл в тренировочном лагере ВСУ в районе населённого пункта Нижняя Сыроватка в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
ВСУ попытались атаковать Москву беспилотниками
Подлости ВСУ
Мужчин уже практически не осталось в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, там зверствует ТЦК (военкоматы), заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Но мужчин не останется скоро и по всей Украине, так как население страны за 10 лет сократилось приблизительно до 20 миллионов человек, говорится в материале журнала New Statesman со ссылкой на британского чиновника. Несколько домов повреждены в Саратове в результате атаки БПЛА, в них частично выбиты стекла, за медпомощью обратились два человека, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Массированная атака порядка 90 БПЛА отражена ночью в девяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Украинские дезертиры за взятки скрываются в медицинских учреждениях в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Военнослужащие 101-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, перебрасываемые из Закарпатья, жалуются на случаи мошенничества со стороны жителей Харьковской области. Командование 156-й бригады ВСУ распродает бригадные системы РЭБ на "черном" рынке в Украине. Военнослужащих подразделений БПЛА 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ на запорожском направлении, проходивших обучение в Испании, переводят в штурмовые подразделения.
Житель Мордовии, оформивший более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций для кураторов из украинской разведки, арестован по делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.