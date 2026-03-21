Расчет ТОС-1А уничтожил крупный укрепрайон ВСУ в Харьковской области

КУРСК, 21 мар - РИА Новости. Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А шестого полка РХБЗ уничтожили в Харьковской области крупный укрепрайон ВСУ, состоящий из шести опорных пунктов, в которых находилось порядка 40 украинских солдат, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным "Ефим".
"Как только получили исходные данные, мы в течении пары минут навели установку на цель и открыли огонь. Первыми попаданиями было уничтожено три опорника. Они прям находились рядом друг от друга. Мы только сменили позицию и сразу же поступила команда, что обнаружено еще три цели", - рассказал "Ефим".
Он уточнил, что в результате работы еще три опорных пункта ВСУ были уничтожены.
"Огневую задачу выполняли уже глубокой ночью, а уже утром стало ясно, что мы разбили укреп ВСУ. Ну примерно человек 40 там точно было и плюс боекомплект у них там был и не один", - рассказал командир расчета ТОС-1А с позывным Ефим.
22 июня 2022, 17:18