ВСУ потеряли за сутки до 1160 военнослужащих

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Украинские формирования за прошедшие сутки потеряли до 1160 военнослужащих, следует из заявлений офицеров пресс-центров российских группировок войск, действующих на различных направлениях спецоперации.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" общевойсковыми подразделениями, войсками беспилотных систем уничтожены до 340 военнослужащих", - сказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Начальник пресс-центра группировки "Днепр" Александр Чумашкаев отметил, что в зоне работы этой группировки уничтожены более 45 военнослужащих ВСУ

По словам начальника пресс-центра "Южной" группировки Вадима Астафьева, в результате действий этой группировки противник за сутки потерял более 120 военнослужащих.

Начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых добавил, что на участках, где работает это объединение, потери ВСУ составили до 215 военнослужащих.

"Общевойсковыми подразделениями группировки войск "Запад", в том числе расчётами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 170 военнослужащих", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.