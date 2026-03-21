"Южная" группировка нанесла удар по 32 блиндажам ВСУ

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. "Южная" группировка российских войск поразила 32 блиндажа и укрытия с украинскими боевиками, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев.

Он добавил, что подразделения этой группировки сбили 13 беспилотников противника.

Как отметил, в свою очередь, начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма, расчёты ПВО и мобильные огневые группы этой группировки сбили три барражирующих боеприпаса, 19 беспилотников самолётного типа и 101 тяжёлый боевой квадрокоптер.