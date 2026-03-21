В Москве задержали хозяйку собаки, напавшей на ребенка

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Хозяйку собаки, напавшей на малолетнего ребенка в Москве, задержали, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Представитель МВД уточнила, что вечером в четверг на Суздальской улице в Москве на четырехлетнего мальчика, гулявшего с отцом, напал питбультерьер и трижды укусил за лицо. Ребенок был госпитализирован. При этом владельца собаки рядом не было. Животное продолжало вести себя агрессивно и создавало угрозу для окружающих.
В Ставрополе арестовали хозяйку собак, загрызших девятилетнюю девочку
25 февраля 2025, 16:15
"Мои коллеги из Восточного округа столицы задержали хозяйку собаки, напавшей на малолетнего ребенка... Хозяйка животного установлена полицейскими и доставлена в территориальный отдел МВД России", - написала она на платформе Max.
Волк отметила, что поблизости оказался экипаж ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России "Балашихинское".
"Полицейские выяснили, что питбультерьер находился на свободном выгуле на придомовой территории в частном секторе в Балашихе, откуда сбежал", - добавила Волк.
Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело. Мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего продолжаются.
В Сочи две домашних хаски напали на ребенка
26 февраля 2025, 16:25