Группировка "Север" уничтожила более 50 пунктов управления БПЛА за месяц

КУРСК, 21 мар - РИА Новости. Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала марта уничтожили более 50 пунктов управления БПЛА ВСУ, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным "Карта".
"Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 50 пунктов управления БПЛА ВСУ с начала марта. Также были поражены точки запуска, специальное оборудование и живая сила", - рассказал "Карта".
Он уточнил, что операторы-разведчики круглосуточно ищут цели на данном участке.
"Данные цели передаются оперативно за счёт работы штатных средств связи. Кроме этого, налаженное интернет-соединение позволяет осуществлять трансляцию и управление работы операторов в прямом эфире. Как только цель зафиксирована, по ней наносится массированное огневое поражение, включая артиллерийский огонь и ударные беспилотные системы по типу FPV", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что уничтожение пунктов управления БПЛА ВСУ, а также точек взлёта в Харьковской области - приоритетная цель для подразделения.
