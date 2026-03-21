Рейтинг@Mail.ru
В СПЧ предложили предоставлять семьям с детьми бесплатное жилье в соцнайм - РИА Новости, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/semi-2082101250.html
В СПЧ предложили предоставлять семьям с детьми бесплатное жилье в соцнайм
Семьям с детьми необходимо предоставлять бесплатное жилье по договору социального найма, заявила в беседе с РИА Новости член Совета при президенте РФ по... РИА Новости, 21.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971698387_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a53e090e895ddf700fa8412faa7c5249.jpg
https://ria.ru/20250904/mishonova-2039527836.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971698387_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_743c813574c7a8e3a379406a4be88f17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В СПЧ предложили предоставлять семьям с детьми бесплатное жилье в соцнайм

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Семья. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Семьям с детьми необходимо предоставлять бесплатное жилье по договору социального найма, заявила в беседе с РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), президент благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы" Ольга Демичева.
"Забота о родителях, забота о детях - это должно быть не на словах, а в тренде. Предоставление жилья для семей с детьми. Не в собственность, по договору социального найма. Но после рождения третьего ребенка разрешать приватизировать. Это стимул. Дети должны быть желанными. И многодетность не должна приводить к нищете", - сказала она, отвечая на вопрос, какие меры могли бы помочь в улучшении демографии.
При этом, по словам члена СПЧ, важен семейный опыт. Демичева отметила, что создавать семьи и заводить детей хотят преимущественно те, что был счастлив в детстве - "вот формула демографии".
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала