В СПЧ предложили предоставлять семьям с детьми бесплатное жилье в соцнайм
Семьям с детьми необходимо предоставлять бесплатное жилье по договору социального найма, заявила в беседе с РИА Новости член Совета при президенте РФ по... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T03:55:00+03:00
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Семьям с детьми необходимо предоставлять бесплатное жилье по договору социального найма, заявила в беседе с РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), президент благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы" Ольга Демичева.
"Забота о родителях, забота о детях - это должно быть не на словах, а в тренде. Предоставление жилья для семей с детьми. Не в собственность, по договору социального найма. Но после рождения третьего ребенка разрешать приватизировать. Это стимул. Дети должны быть желанными. И многодетность не должна приводить к нищете", - сказала она, отвечая на вопрос, какие меры могли бы помочь в улучшении демографии.
При этом, по словам члена СПЧ, важен семейный опыт. Демичева отметила, что создавать семьи и заводить детей хотят преимущественно те, что был счастлив в детстве - "вот формула демографии".