В Саратове госпитализировали двух пострадавших из-за атаки беспилотника

САРАТОВ, 21 мар - РИА Новости. Два человека, пострадавшие в результате ночной атаки БПЛА на Саратов, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, угрозы их жизни нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.