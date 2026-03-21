Эксперт назвал санкции против России смирительной рубашкой для ЕС

ВЕНА, 21 мар - РИА Новости. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке обострила и без того слабое состояние экономики Евросоюза, усилив негативный эффект от антироссийских санкций, заявил в комментарии РИА Новости экс-глава миссии ОБСЕ в России, доктор по международным отношениям Дьёрдь Варга.

Он добавил, что "менеджмент Евросоюза не открывает мир для государств-членов, а, наоборот, изолирует их от внешнего мира". "Это полная экономическая глупость в условиях мирового экономического кризиса, особенно сейчас, когда вопрос доступа к энергоносителям становится ключевым", - заключил эксперт.