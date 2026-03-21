Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 21.03.2026 (обновлено: 06:07 21.03.2026)
https://ria.ru/20260321/sanktsii-2082105779.html
Эксперт назвал санкции против России смирительной рубашкой для ЕС
Эксперт назвал санкции против России смирительной рубашкой для ЕС
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке обострила и без того слабое состояние экономики Евросоюза, усилив негативный эффект от антироссийских санкций, заявил в... РИА Новости, 21.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
https://ria.ru/20260319/tanker--2081721446.html
https://ria.ru/20260321/zapad-2082106687.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Эксперт назвал санкции против России смирительной рубашкой для ЕС

Экс-глава миссии ОБСЕ Варга: санкции против России ослабили экономику ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 21 мар - РИА Новости. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке обострила и без того слабое состояние экономики Евросоюза, усилив негативный эффект от антироссийских санкций, заявил в комментарии РИА Новости экс-глава миссии ОБСЕ в России, доктор по международным отношениям Дьёрдь Варга.
Собеседник агентства указал на то, что в результате кризиса вокруг Иран цены на газ и бензин в Евросоюзе резко выросли. По его наблюдениям, литр бензина в Германии и Нидерландах уже стоит больше двух евро. Он также напомнил, что когда дорожает топливо, то дорожает всё: продукты, логистика, транспорт, электроэнергия. Люди и компании начинают экономить, в результате наблюдается экономический спад.
Танкеры у побережья Фуджейры - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
США допустили снятие санкций с части иранской нефти
19 марта, 15:42
"Экономический рост Евросоюза уже годами остаётся очень слабым - во многом из-за пакетов санкций против России, принятых с 2022 года. Эти санкции действуют как смирительная рубашка для экономических акторов 27 стран Евросоюза. Они запрещают что-то покупать, что-то экспортировать, куда-то летать, принимать туристов, перечислять деньги. То есть санкции фактически душат экономику стран ЕС", - сказал Варга.
Он добавил, что "менеджмент Евросоюза не открывает мир для государств-членов, а, наоборот, изолирует их от внешнего мира". "Это полная экономическая глупость в условиях мирового экономического кризиса, особенно сейчас, когда вопрос доступа к энергоносителям становится ключевым", - заключил эксперт.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
"Все начнет разрушаться": на Западе резко высказались о России из-за Ирана
Вчера, 06:03
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала