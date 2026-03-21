Намечен новый ориентир для рубля после снижения ставки

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. После снижения ключевой ставки до 15% рубль нацелился на отметку 86 за доллар, рассказал агентству “ После снижения ключевой ставки до 15% рубль нацелился на отметку 86 за доллар, рассказал агентству “ Прайм ” управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал" Александр Барышников.

“Центробанк продолжит снижать ставку, но делать это будет осторожно и постепенно. Следующее заседание запланировано на 24 апреля, и на нем тоже возможно смягчение”, — считает аналитик.

За последний месяц доллар вырос на 12% — до 85 рублей. Следующая серьезная преграда для американской валюты находится на уровне 86 рублей. Если этот рубеж будет пройден, откроется путь к 89 рублям. Движение евро и юаня будет пропорциональным. Разворот тренда возможен при каком-то значимом решении со стороны ЦБ или Минфина, полагает Барышников.