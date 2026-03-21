"Ростелеком" опроверг информацию о "белых списках" для домашнего интернета

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. "Ростелеком" опроверг информацию в СМИ о введении "белых списков" для пользователей на домашнем интернете, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее в субботу Telegram-канал Mash написал, что провайдеры домашнего интернета в Москве срочно внедряют систему "белых списков".

"В "Ростелекоме" опровергли сообщения о введении ограничений на домашний интернет", — сообщили там.