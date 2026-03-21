17:41 21.03.2026 (обновлено: 17:43 21.03.2026)
Россиянин в суде потребовал у экс-жены половину платы за пластику груди
Житель Подмосковья требовал от экс-жены вернуть половину платы за пластику груди

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Житель Подмосковья попытался разделить с бывшей супругой стоимость пластической операции по увеличению груди, посчитав ее совместно нажитым имуществом, однако суд отказал в удовлетворении этого требования, сообщила РИА Новости семейный юрист Яна Киреева.
"Мужчина настаивал на том, что операция оплачивалась из общего бюджета, поэтому он имеет право на возврат половины стоимости — около 65 тысяч рублей. Также он просил передать бывшей жене общие кредиты", — сообщила агентству Киреева.
По ее словам, супруги прожили в браке почти 12 лет, а развелись два года назад. В суде мужчина потребовал оставить за собой квартиру, дом, участок и автомобиль, поделить денежные средства, а отдельным пунктом указал компенсацию за пластическую операцию, сделанную в начале брака.
Суд отказал в удовлетворении этого требования. В решении было указано, что части тела, даже если они были "приобретены" в браке, не могут рассматриваться как совместно нажитое имущество и не подлежат разделу.
