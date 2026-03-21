Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Ростовской области отразили массированную атаку дронов ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Сегодня ночью и утром Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Порядка девяти десятков БПЛА отражены в девяти районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском, Каменском", — написал он в MAX.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.
По данным Минобороны, за ночь над российским регионами сбили 283 украинских беспилотника.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
