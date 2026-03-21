Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в экономике и обстановку в мире

МИНСК, 21 мар — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону двустороннее взаимодействие, сообщило агентство Белта.

« "В центре внимания были вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, реализация совместных взаимовыгодных проектов", — говорится в публикации со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Затрагивались и актуальные международные темы. Акцент также был сделан на необходимости как можно скорее реализовать договоренности, достигнутые на заседании Высшего Госсовета в конце февраля.

Тогда лидеры в Кремле обсудили, как Союзное государство ответит на новые угрозы со стороны недружественных стран.

Как отметил Путин , Москва и Минск тесно взаимодействуют во внешней политике и обороне. Основы заложены в договоре о гарантиях безопасности. Помимо этого, обе страны сообща противостоят санкциям.