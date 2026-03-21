Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

МИНСК, 21 мар — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщил Telegram-канал Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщил Telegram-канал "Пул Первого"

« "Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", — говорится в публикации.

Они рассмотрели вопросы развития сотрудничества, в том числе в экономике, актуальные международные темы, а также необходимость как можно скорее реализовать договоренности, достигнутые на заседании Высшего Госсовета.

В конце февраля лидеры провели заседании Высшего Госсовета в Кремле и обсудили, как Союзное государство ответит на новые угрозы со стороны недружественных стран.

Как отметил Путин, Москва и Минск тесно взаимодействуют во внешней политике и обороне. Основы заложены в договоре о гарантиях безопасности. Помимо этого, обе страны сообща противостоят санкциям.