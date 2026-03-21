В Британии раскрыли, какой сюрприз ждет Путина от США

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выиграет от того, что военная кампания США против Ирана спровоцирует дефицит вооружений, который отразится и на Украине, пишет Daily Express.
"Украину, по сути, не „отрежут“ (от поставок оружия – Прим. Ред.), но их сроки, скорее всего, сдвинутся, а решения о распределении ресурсов станут более политизированными, и именно такие трения выгодны России", — сказал научный сотрудник Военно-морского колледжа США Джахара Матисек.
В статье отмечается, что Владимир Зеленский уже признал, что Киев сталкивается с нехваткой ракет из-за конфликта в Персидском заливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.