МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил значительное геополитическое преимущество над соперниками, пишет L'AntiDiplomatico.
"По мнению украинских обозревателей, лояльных киевскому режиму, на фоне проблем Киева, связанных с поставками противоракетного оружия Украине, Путин, возможно, находится в наилучшем геополитическом положении за последние годы", — указывает издание.
В статье говорится, что санкции с России снимают, она зарабатывает миллиарды долларов на фоне ситуации на Ближнем Востоке. И на этом фоне Европа сталкивается с энергетическим кризисом, и Украина уже не важна из-за этого.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.
Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.