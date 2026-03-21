Более 20 стран готовы обеспечить транзит судов в Ормузском проливе

ДОХА, 21 мар - РИА Новости. Число готовых принять участие в обеспечении безопасного прохождения судов через Ормузский пролив стран возросло до 22, говорится в совместном заявлении этих государств, которое приводит министерство иностранных дел ОАЭ.

"Мы выражаем нашу готовность принять участие в необходимых усилиях, чтобы гарантировать безопасное прохождение судов через Ормузский пролив. Мы приветствуем те страны, которые принимают участие в планах по подготовке", - отмечается в заявлении.