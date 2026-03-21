Более 20 стран готовы обеспечить транзит судов в Ормузском проливе

ДОХА, 21 мар - РИА Новости. Число готовых принять участие в обеспечении безопасного прохождения судов через Ормузский пролив стран возросло до 22, говорится в совместном заявлении этих государств, которое приводит министерство иностранных дел ОАЭ.
В минувший четверг заявление о присоединении к коалиции по обеспечению безопасности судов в Ормузском проливе сделали шесть стран: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония.
"Мы выражаем нашу готовность принять участие в необходимых усилиях, чтобы гарантировать безопасное прохождение судов через Ормузский пролив. Мы приветствуем те страны, которые принимают участие в планах по подготовке", - отмечается в заявлении.
Участники коалиции заявили, что от безопасности использования морских путей выигрывают все страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.