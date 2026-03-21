23:20 21.03.2026
Более 20 стран готовы обеспечить транзит судов в Ормузском проливе
Число готовых принять участие в обеспечении безопасного прохождения судов через Ормузский пролив стран возросло до 22, говорится в совместном заявлении этих... РИА Новости, 21.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c893d250b9f4061b6f0987e76a7e31f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
22 страны заявили о готовности обеспечить безопасность в Ормузском проливе

© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ДОХА, 21 мар - РИА Новости. Число готовых принять участие в обеспечении безопасного прохождения судов через Ормузский пролив стран возросло до 22, говорится в совместном заявлении этих государств, которое приводит министерство иностранных дел ОАЭ.
В минувший четверг заявление о присоединении к коалиции по обеспечению безопасности судов в Ормузском проливе сделали шесть стран: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония.
"Мы выражаем нашу готовность принять участие в необходимых усилиях, чтобы гарантировать безопасное прохождение судов через Ормузский пролив. Мы приветствуем те страны, которые принимают участие в планах по подготовке", - отмечается в заявлении.
В коалицию помимо шести европейских стран, а также балтийских - Латвии, Литвы, Эстонии и скандинавских - Дании, Норвегии, Швеции, вошли Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея. Из арабских стран в ней согласились принять участие ОАЭ и Бахрейн.
Участники коалиции заявили, что от безопасности использования морских путей выигрывают все страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.
