10:19 21.03.2026 (обновлено: 10:20 21.03.2026)
Лондон назвал страны, готовые обеспечить безопасность в Ормузском проливе
© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива
ЛОНДОН, 21 мар - РИА Новости. Еще 14 стран заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне конфликта вокруг Ирана, сообщили на Даунинг-стрит.
В четверг такое заявление сделали шесть стран: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония.
"Канада, Республика Корея, Новая Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Бахрейн и Литва подтвердили, что они также присоединились к этому заявлению лидеров", - говорится в обновленном пресс-релизе на сайте британского правительства о готовности стран обеспечивать безопасность прохода судов через Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.
