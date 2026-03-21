Bloomberg сообщило о необычном инциденте в Ормузском проливе

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Загадочный корабль прошел через Ормузский пролив, пишет Bloomberg.
"Судно, выдающее себя за "Джамал", скорее всего, является "зомби-судном", принявшим облик списанного, но законного корабля", — пишет агентство.
В статье отмечается, что согласно данным системы отслеживания морского движения, судно, идентифицированное как танкер для перевозки сжиженного природного газа "Джамал", покинуло пролив в пятницу утром. Однако, по сообщениям участников рынка и портовых агентов, в октябре прошлого года этот же танкер находился на индийской верфи для утилизации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
В статье отмечается, что согласно данным системы отслеживания морского движения, судно, идентифицированное как танкер для перевозки сжиженного природного газа "Джамал", покинуло пролив в пятницу утром. Однако, по сообщениям участников рынка и портовых агентов, в октябре прошлого года этот же танкер находился на индийской верфи для утилизации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.