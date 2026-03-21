Власти Молдавии пытаются ослабить влияние России, считает депутат ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Прорумынское руководство Молдавии возможным выходом страны из СНГ пытается искоренить российское влияние на обоих берегах Днестра, но ПМР не собирается с этим мириться, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Накануне парламент Молдавии в первом чтении одобрил законопроект о денонсации учредительного Соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). По словам министра иностранных дел Молдавии Михая Попшоя, процесс выхода может завершиться во второй половине 2026 года. Глава МИД подчеркнул, что членство в СНГ несовместимо со статусом страны-кандидата на вступление в Европейский Союз.
"Пропрезидентское большинство в парламенте Молдовы проголосовало за денонсацию Соглашения о создании СНГ. Об этом говорили давно, но всё равно это знаковый жест. Прорумынские руководство демонстративно рвет с Россией, выбирая самое слабое звено в геополитическом раскладе (по сравнению с Россией, США и Китаем) - Европейский Союз", - сказал Сафонов.
По его мнению, после этого Кишинёв наверняка попытается сорвать любые формы взаимодействия ПМР с Россией.
"Очевидно, что ПМР не собирается с этим мириться", - отметил депутат.
Он полагает, что Кишинев понимает в невозможность вывода российских войск, а заставить сдаться приднестровцв у него не получится. Отсюда вновь разговоры о поэтапном вступлении в ЕС - сначала Молдавии, а потом и ПМР.
"Но нужно ждать усиления давления на Приднестровье, чтобы полностью прервать связи Москвы и Тирасполя. Впрочем, давление уже пошло вовсю. На экономику ПМР обрушиваются всё новые налоги и сборы, призванные опустошить приднестровскую казну. И это давление только усилится. Выход один: финансово- экономическое сотрудничество напрямую между РФ и ПМР, не обращая внимания на козни и препоны прорумынских властей Молдовы", - подчеркнул Сафонов.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.