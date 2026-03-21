Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/pridnestrove-2082131396.html
Власти Молдавии пытаются ослабить влияние России, считает депутат ПМР
Прорумынское руководство Молдавии возможным выходом страны из СНГ пытается искоренить российское влияние на обоих берегах Днестра, но ПМР не собирается с этим... РИА Новости, 21.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071046031_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee66d6c00705800c4e0107ef6feaf68d.jpg
https://ria.ru/20260320/moldaviya-2082070334.html
https://ria.ru/20260320/dodon-2082071902.html
https://ria.ru/20260320/moldavija-2081884398.html
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Прорумынское руководство Молдавии возможным выходом страны из СНГ пытается искоренить российское влияние на обоих берегах Днестра, но ПМР не собирается с этим мириться, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Накануне парламент Молдавии в первом чтении одобрил законопроект о денонсации учредительного Соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). По словам министра иностранных дел Молдавии Михая Попшоя, процесс выхода может завершиться во второй половине 2026 года. Глава МИД подчеркнул, что членство в СНГ несовместимо со статусом страны-кандидата на вступление в Европейский Союз.
"Пропрезидентское большинство в парламенте Молдовы проголосовало за денонсацию Соглашения о создании СНГ. Об этом говорили давно, но всё равно это знаковый жест. Прорумынские руководство демонстративно рвет с Россией, выбирая самое слабое звено в геополитическом раскладе (по сравнению с Россией, США и Китаем) - Европейский Союз", - сказал Сафонов.
По его мнению, после этого Кишинёв наверняка попытается сорвать любые формы взаимодействия ПМР с Россией.
"Очевидно, что ПМР не собирается с этим мириться", - отметил депутат.
Он полагает, что Кишинев понимает в невозможность вывода российских войск, а заставить сдаться приднестровцв у него не получится. Отсюда вновь разговоры о поэтапном вступлении в ЕС - сначала Молдавии, а потом и ПМР.
"Но нужно ждать усиления давления на Приднестровье, чтобы полностью прервать связи Москвы и Тирасполя. Впрочем, давление уже пошло вовсю. На экономику ПМР обрушиваются всё новые налоги и сборы, призванные опустошить приднестровскую казну. И это давление только усилится. Выход один: финансово- экономическое сотрудничество напрямую между РФ и ПМР, не обращая внимания на козни и препоны прорумынских властей Молдовы", - подчеркнул Сафонов.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала