Власти Молдавии пытаются ослабить влияние России, считает депутат ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Прорумынское руководство Молдавии возможным выходом страны из СНГ пытается искоренить российское влияние на обоих берегах Днестра, но ПМР не собирается с этим мириться, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.