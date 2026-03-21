В Москве вручили награды лауреатам премии имени Фазиля Искандера

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. В Москве в отеле "Националь" прошла торжественная церемония вручения девятой Международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной Межрегиональной общественной организацией писателей "Русский ПЕН-центр".
© Фото предоставлено организаторами Международной премии имени Фазиля Искандера/Сергей КаревскийМеждународная премия имени Фазиля Искандера
Победителями в номинации "Художественная проза" стали Александр Киров из Каргополя и петербуржец Павел Крусанов. В номинации "Поэзия" звания лауреатов удостоены Игорь Волгин и Ефим Бершин. Премии в области детской и подростковой литературы получили москвичка Елена Албул и Вячеслав Ар-Серги из Ижевска. Петербуржец Вячеслав Недошивин и москвич Андрей Щербак-Жуков стали лучшими в номинации "Художественная публицистика". В номинации "Бесценное достояние" (переводы прозы на русский язык) победил Фархат Тамендаровиз Казахстана. В категории "Драматургия и киносценарии" лауреатом стал Вадим Федоров.
"Очень сильна в девятом сезоне проза. Это, в первую очередь, Павел Крусанов с философско-хроникальным романом "Совиная тропа" и Александр Киров из старинного Каргополя, с покоряющими лирико-гротескной интонацией северными рассказами. Премию за высокое драматургическое мастерство и пронзительную человечность получил драматург Вадим Федоров. Также были вручены почетные дипломы за особо яркие и вдохновенные произведения. Их удостоились поэт из Феодосии Андрей Дмитриев, прозаик Арбен Кардаш из Махачкалы, москвичи: публицист Юрий Нечипоренко, киносценарист Полина Ольденбург и драматург Николай Железняк", - отметил председатель оргкомитета премии, вице-президент Русского ПЕН-центра, член жюри Борис Евсеев.
Премии вручали режиссер Марк Розовский, руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Владимир Васильев, директор департамента Минцифры России Владимир Григорьев, заместитель председателя Московской городской Думы Степан Орлов, проректор Высшей школы экономики, профессор РАН Алексей Кошель, председатель и члены жюри конкурса.