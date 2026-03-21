Против Льва Пономарева* возбудили уголовное дело

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Против иноагента-правозащитника Льва Пономарева* возбуждено уголовное дело, в том числе об уклонении от иноагентских обязанностей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что МВД РФ объявило в розыск Пономарева* по уголовной статье, однако по какой - не сообщалось.

"В отношении Пономарева* возбуждено уголовное дело по статьям 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной в РФ ее деятельности) и 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах)", - сказал собеседник агентства.

Пономарев* одним из первых попал в список иностранных агентов. В феврале 2019 года Минюст России в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" признал и его движение "За права человека" иностранным агентом.