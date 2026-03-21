Против Льва Пономарева* возбудили уголовное дело
Против Льва Пономарева* возбудили уголовное дело - РИА Новости, 21.03.2026
Против Льва Пономарева* возбудили уголовное дело
Против иноагента-правозащитника Льва Пономарева* возбуждено уголовное дело, в том числе об уклонении от иноагентских обязанностей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T01:46:00+03:00
2026-03-21T01:46:00+03:00
2026-03-21T01:49:00+03:00
https://ria.ru/20260304/kokh-2078354105.html
https://ria.ru/20260304/treskunov-2078423011.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, лев пономарев
Происшествия, Россия, Лев Пономарев
Против Льва Пономарева* возбудили уголовное дело
РИА Новости: против иноагента Пономарева возбудили уголовное дело
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Против иноагента-правозащитника Льва Пономарева* возбуждено уголовное дело, в том числе об уклонении от иноагентских обязанностей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что МВД РФ объявило в розыск Пономарева* по уголовной статье, однако по какой - не сообщалось.
"В отношении Пономарева* возбуждено уголовное дело по статьям 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной в РФ ее деятельности) и 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах)", - сказал собеседник агентства.
Пономарев* одним из первых попал в список иностранных агентов. В феврале 2019 года Минюст России в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" признал и его движение "За права человека" иностранным агентом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.