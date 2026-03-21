Поляк сдал теоретический экзамен на водительские права с 139-го раза
2026-03-21T14:40:00+03:00
https://ria.ru/20260319/gosduma-2081733960.html
https://ria.ru/20260305/ssha-2078833429.html
польша, в мире
Поляк установил антирекорд, сдав экзамен на водительские права с 139-го раза
ВАРШАВА, 21 мар - РИА Новости. Житель польского Тарнува сдал теоретический экзамен на водительские права с 139-й попытки, сообщил РИА Новости представитель Малопольского центра дорожного движения.
"Недавно один из жителей Тарнува успешно сдал теоретический экзамен на водительское удостоверение. Он установил своеобразный рекорд для всей Польши
, так как предыдущие его 138 попыток сдать данный экзамен не увенчались успехом", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что этот претендент пытался сдать теоретический экзамен на протяжении девяти лет.
"Первый раз этот мужчина пришел на экзамен в 2017 году и на протяжении девяти лет регулярно его пересдавал", - добавил представитель Малопольского центра дорожного движения.
Курьез заключается в том, что, несмотря на упорную подготовку, кандидат в водители не мог успешно сдать экзамен по причине того, что материалы, по которым он готовился, были неполными.
"Как выяснилось, долгое время он готовился по неполным учебным материалам, используя демоверсию тестов, которая содержит далеко не все экзаменационные вопросы", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, после того как мужчина получил доступ к полной версии экзаменационной программы, со всеми вопросами, его результаты начали значительно улучшаться, и в итоге он смог успешно сдать теоретическую часть экзамена.
Теперь мужчина записался на практический экзамен по вождению.
Сотрудник центра выразил надежду, что он "успешно завершит процесс получения водительских прав".
Он также опроверг распространённую в Польше легенду о том, что после большого количества неудачных попыток кандидатам в водители в утешение дарят велосипед.