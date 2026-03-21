Финский политик обвинил Запад в лицемерии на фоне агрессии против Ирана

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема указал на лицемерие Запада на фоне агрессии против Ирана, отметив, что страны Запада не являются гарантом международного права и уважения к ценностям устава ООН, а разрешение Лондона для американских бомбардировщиков на использование британских баз для ударов по Ирану знаменует собой серьёзную эскалацию конфликта.
В пятницу британский кабмин подтвердил, что американским бомбардировщикам разрешено использовать британские базы для ударов по иранским ракетным установкам.
"Великобритания напрямую вовлечена в войну против Ирана, предоставляя свои базы для нанесения ударов. Это знаменует собой серьёзную эскалацию конфликта... Если и другие страны НАТО вступят в войну, это приведёт к безумной эскалации и затяжной войне... Это совершенно неоправданная агрессивная война против суверенного государства, Ирана. Годами нам говорили, что Запад является гарантом международного права и уважения к ценностям устава ООН. Это больше не так. Он демонстрирует полное лицемерие к миру, показывая, кто на самом деле является "задирой" на международной арене", - написал Мема в соцсети Х.
Он также выразил мнение, что вероятность отправки Великобританией своих войск для участия в боевых действиях с Ираном "очень высока", несмотря на то, что Лондон утверждает, что не будет этого делать. Политик указал на то, что в настоящее время необходимость в антивоенной политике и дипломатии "велика как никогда".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
