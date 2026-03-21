Финский политик обвинил Запад в лицемерии на фоне агрессии против Ирана

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема указал на лицемерие Запада на фоне агрессии против Ирана, отметив, что страны Запада не являются гарантом международного права и уважения к ценностям устава ООН, а разрешение Лондона для американских бомбардировщиков на использование британских баз для ударов по Ирану знаменует собой серьёзную эскалацию конфликта.