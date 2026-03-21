Термометр на окне одной из квартир в Москве. Архивное фото

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в субботу поднимется до плюс 11 градусов, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня на погоду столичного региона будет оказывать влияние надвигающийся с запада гребень антициклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Днем в Москве - плюс 9 - плюс 11 градусов, по области - от 7 до 12 градусов тепла", - рассказал Леус

Синоптик отметил, что такая температура на 4-5 градусов выше климатической нормы.