Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 21.03.2026
09:25 21.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 21.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Температура воздуха в Москве в субботу поднимется до плюс 11 градусов, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T09:25:00+03:00
2026-03-21T09:25:00+03:00
общество
москва
михаил леус
погода
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается до 11 градусов тепла

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТермометр на окне одной из квартир в Москве
Термометр на окне одной из квартир в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Термометр на окне одной из квартир в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в субботу поднимется до плюс 11 градусов, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду столичного региона будет оказывать влияние надвигающийся с запада гребень антициклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Днем в Москве - плюс 9 - плюс 11 градусов, по области - от 7 до 12 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что такая температура на 4-5 градусов выше климатической нормы.
"Ветер сегодня слабый, западных направлений, со скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы", - заключил Леус.
ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
