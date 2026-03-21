Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Температура воздуха в Москве в субботу поднимется до плюс 11 градусов, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий...
2026-03-21T09:25:00+03:00
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается до 11 градусов тепла
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в субботу поднимется до плюс 11 градусов, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду столичного региона будет оказывать влияние надвигающийся с запада гребень антициклона. В Москве
и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Днем в Москве - плюс 9 - плюс 11 градусов, по области - от 7 до 12 градусов тепла", - рассказал Леус
.
Синоптик отметил, что такая температура на 4-5 градусов выше климатической нормы.
"Ветер сегодня слабый, западных направлений, со скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы", - заключил Леус.