Россиян предупредили об уголовной ответственности за сорванные подснежники​

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россиянам за сбор занесенных в Красную книгу подснежников может грозить штраф до миллиона рублей или даже срок до четырех лет, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Штраф для граждан (согласно статье об уничтожении находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ - ред.) составляет от 2,5 тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей", - рассказал Машаров

Эксперт отметил, что подснежники признаны редкими объектами растительного мира, находящимися под угрозой исчезновения. По его словам, деятельность, ведущая к сокращению численности таких растений, запрещается в соответствии с законодательством РФ.

"Гражданину, уничтожившему краснокнижное растение, может быть предъявлен иск о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде", - добавил Машаров.

Член ОП РФ также подчеркнул, что за сорванные подснежники в ряде случаев гражданам может грозить уголовная ответственность.