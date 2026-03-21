Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили об уголовной ответственности за сорванные подснежники​ - РИА Новости, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/podsnezhniki-2082100068.html
Россиян предупредили об уголовной ответственности за сорванные подснежники​
общество
россия
евгений машаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565011646_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_9f0acd0d307d0c9517630a62675bf711.jpg
https://ria.ru/20260303/bobr-2078326278.html
https://ria.ru/20250518/griby-2017663008.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565011646_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_8a11f3db20b83cc3a335b463a7240a8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Россиян предупредили об уголовной ответственности за сорванные подснежники​

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодснежники
Подснежники - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Подснежники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россиянам за сбор занесенных в Красную книгу подснежников может грозить штраф до миллиона рублей или даже срок до четырех лет, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Штраф для граждан (согласно статье об уничтожении находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ - ред.) составляет от 2,5 тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей", - рассказал Машаров.
Хаски напал на краснокнижного бобра в районе Нагатинского затона в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Хаски напал в Москве на краснокнижного бобра, прокуратура начала проверку
3 марта, 23:46
Эксперт отметил, что подснежники признаны редкими объектами растительного мира, находящимися под угрозой исчезновения. По его словам, деятельность, ведущая к сокращению численности таких растений, запрещается в соответствии с законодательством РФ.
"Гражданину, уничтожившему краснокнижное растение, может быть предъявлен иск о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде", - добавил Машаров.
Член ОП РФ также подчеркнул, что за сорванные подснежники в ряде случаев гражданам может грозить уголовная ответственность.
"Если сбор был умышленным, либо уничтожено особо ценное растение; если правонарушение совершено на территории национального парка, заповедника или иной особо охраняемой природной территории. В таких случаях наказание может достигать лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до миллиона миллиона рублей", - добавил Машаров.
Грибы в лесу - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Россиян предупредили об огромных штрафах за сбор некоторых грибов
18 мая 2025, 10:27
 
ОбществоРоссияЕвгений Машаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала