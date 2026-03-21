Пентагон официально закрепит ИИ от Palantir как основную систему ВС США

ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Военное министерство США планирует внедрение на постоянной основе в рамках вооруженных сил США системы искусственного интеллекта Maven, разработанной компанией Palantir, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо замглавы Пентагона Стива Файнберга.

По информации Рейтер, в письме высшему руководству Пентагона и командующим вооружёнными силами США от 9 марта Файнберг заявил, что внедрение Maven обеспечит американских военнослужащих "новейшими инструментами, необходимыми для обнаружения, сдерживания и подавления наших противников во всех сферах".

Ожидается, что решение вступит в силу до конца текущего финансового года, который завершается в сентябре.