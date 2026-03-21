Эксперт рассказала, кто не получит прибавку к пенсии в апреле
Прибавку к пенсии с 1 апреля не получат представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры, сообщила РИА Новости эксперт президентской академии...
2026-03-21T02:39:00+03:00
татьяна подольская
общество
пенсия
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Прибавку к пенсии с 1 апреля не получат представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры, сообщила РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
"С 1 апреля не будут проиндексированы пенсии работающих граждан, пенсии военных и представителей других силовых структур", - сказала Подольская
Она пояснила, что пенсии военнослужащих и других силовиков привязаны к денежному довольствию. Ближайшая индексация запланирована на октябрь и должна составить 4%. Страховая пенсия работающих пенсионеров, по словам эксперта, будет автоматически пересчитана 1 августа 2026 года с учетом отчислений работодателей за прошедший год.
С 1 апреля 2026 года запланирована индексация социальных пенсий на 6,8%.