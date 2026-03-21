Эксперт рассказала, кто не получит прибавку к пенсии в апреле​ - РИА Новости, 21.03.2026
02:39 21.03.2026
Эксперт рассказала, кто не получит прибавку к пенсии в апреле​
Прибавку к пенсии с 1 апреля не получат представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры, сообщила РИА Новости эксперт президентской академии... РИА Новости, 21.03.2026
татьяна подольская
Татьяна Подольская, Общество, Пенсия
Эксперт рассказала, кто не получит прибавку к пенсии в апреле​

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота пенсионного фонда
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Прибавку к пенсии с 1 апреля не получат представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры, сообщила РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
"С 1 апреля не будут проиндексированы пенсии работающих граждан, пенсии военных и представителей других силовых структур", - сказала Подольская.
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Финансист объяснила, кому сразу выплатят часть пенсии
20 марта, 03:10
Она пояснила, что пенсии военнослужащих и других силовиков привязаны к денежному довольствию. Ближайшая индексация запланирована на октябрь и должна составить 4%. Страховая пенсия работающих пенсионеров, по словам эксперта, будет автоматически пересчитана 1 августа 2026 года с учетом отчислений работодателей за прошедший год.
С 1 апреля 2026 года запланирована индексация социальных пенсий на 6,8%.​
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Стал известен средний размер пенсии россиян
16 марта, 02:43
 
