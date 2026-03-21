В Новосибирской области завершили изъятие скота в крупных хозяйствах

НОВОСИБИРСК, 21 мар — РИА Новости. В больших новосибирских хозяйствах прекратили изъятие скота из-за пастереллеза , сообщил глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

"В крупных хозяйствах изъятие животных вчера завершено. Перешли к режиму карантина и проведения дезинфекции во всех пострадавших хозяйствах. В правительстве региона обсуждаются возможные меры поддержки хозяйствам", — рассказал он.

По словам главы департамента, завершить изъятие скота у сельчан планируют за два дня. Речь идет о населенных пунктах Новопичугово и Козиха в Ордынском районе. Новых случаев заболеваний животных в регионе нет уже 16 дней.

Нешумов добавил, что компенсационные и социальные выплаты оформили около двух третей пострадавших новосибирцев, а больше половины их уже получили.

С января в пяти районах области ввели карантин из-за распространения пастереллеза. Специалисты пытаются локализовать его очаги, в том числе изымая скот у личных подсобных хозяйств. Власти региона ввели компенсационные выплаты и соцпомощь в размере среднедушевого прожиточного минимума, которую пострадавшие жители будут получать в течение девяти месяцев. Также возместят часть стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными хозяйствами.