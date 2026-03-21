11:05 21.03.2026 (обновлено: 11:52 21.03.2026)
В Новосибирской области завершили изъятие скота в крупных хозяйствах
В Новосибирской области завершили изъятие скота в крупных хозяйствах
В больших новосибирских хозяйствах прекратили изъятие скота из-за пастереллеза, сообщил глава департамента информационной политики администрации губернатора и... РИА Новости, 21.03.2026
Новосибирская область, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области
Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 21 мар — РИА Новости. В больших новосибирских хозяйствах прекратили изъятие скота из-за пастереллеза, сообщил глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
"В крупных хозяйствах изъятие животных вчера завершено. Перешли к режиму карантина и проведения дезинфекции во всех пострадавших хозяйствах. В правительстве региона обсуждаются возможные меры поддержки хозяйствам", — рассказал он.
По словам главы департамента, завершить изъятие скота у сельчан планируют за два дня. Речь идет о населенных пунктах Новопичугово и Козиха в Ордынском районе. Новых случаев заболеваний животных в регионе нет уже 16 дней.
Нешумов добавил, что компенсационные и социальные выплаты оформили около двух третей пострадавших новосибирцев, а больше половины их уже получили.
С января в пяти районах области ввели карантин из-за распространения пастереллеза. Специалисты пытаются локализовать его очаги, в том числе изымая скот у личных подсобных хозяйств. Власти региона ввели компенсационные выплаты и соцпомощь в размере среднедушевого прожиточного минимума, которую пострадавшие жители будут получать в течение девяти месяцев. Также возместят часть стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными хозяйствами.
В области ввели режим ЧС для ускорения борьбы с заболеванием, сейчас идут работы по дезинфекции. Правительство направило туда рабочую группу для проверки. По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, пастереллез в Новосибирской области приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация под контролем.
