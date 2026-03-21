09:51 21.03.2026
В Новосибирской области почти 190 семей пострадали от изъятия животных
Почти 190 семей в селах Новосибирской области пострадали от изъятия животных в ходе локализации очагов пастереллеза, из них 113 уже получили социальные выплаты, РИА Новости, 21.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев | Сотрудник полиции досматривает автомобиль на въезде в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота
Сотрудник полиции досматривает автомобиль на въезде в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота
Сотрудник полиции досматривает автомобиль на въезде в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота
НОВОСИБИРСК, 21 мар - РИА Новости. Почти 190 семей в селах Новосибирской области пострадали от изъятия животных в ходе локализации очагов пастереллеза, из них 113 уже получили социальные выплаты, сообщил в субботу губернатор Андрей Травников.
"Из 189 пострадавших семей на сегодняшний день только социальные выплаты получили уже 113 семей на общую сумму 5 790 720 рублей. Работа по поддержке населения продолжается, все необходимые меры будут реализованы в полном объеме", - написал он в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что в выходные дни продолжается работа по доведению мер социальной поддержки семьям, пострадавшим из-за заболевания животных пастереллезом. Кроме компенсационных выплат за изъятый скот, введена дополнительная мера поддержки – компенсация утраты семейного дохода.
"Приведу конкретный пример. Сегодня перечислены средства одной из семей, состоящей из пяти человек: отец, мать, двое детей и проживающая с ними бабушка. Выплата за изъятый скот – это пять коров, три свиньи и четыре козы – составила 647 000 рублей. Кроме этого, семья получила выплату в связи с утратой семейного дохода в размере 92 800 рублей за первый месяц. За весь период действия данной меры, сумма поддержки составит 835 200 рублей. Также, в случае принятия решения о восстановлении личного хозяйства, семья сможет получить компенсацию в размере 50% от расходов на приобретение молодняка", - написал губернатор.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Данкверт.
