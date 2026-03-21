https://ria.ru/20260321/pasterellez-2082108399.html
Данкверт назвал причину возникновения пастереллеза в Новосибирской области
Распространение пастереллеза в Новосибирской области, в том числе связано с нелегальным перемещением скота, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T07:22:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081162526_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_da7eeb556350c7d9fdaab6a5e434611e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081162526_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a16b0d12585a1da1d80774b2df1ce73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Данкверт: пастереллез в Новосибирской области связан с перемещением скота
НОВОСИБИРСК, 21 мар – РИА Новости. Распространение пастереллеза в Новосибирской области, в том числе связано с нелегальным перемещением скота, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"Многие вещи, которые мы связываем с распространением – это все-таки нелегальное перемещение скота", - сказал он. Слова Данкверта
приводятся в его видеокомментарии, предоставленном облправительством журналистам.
Он пояснил, что в настоящее время ситуация в регионе контролируемая, а жесткие, но необходимые меры по противодействию распространения заболевания завершат в ближайшие дни.
"В дальнейшем все будет зависеть от того, насколько успешно мы будем все работать. А работать это означает, что и контролировать друг друга и, если есть сегодня соседи, которые завозят (скот - ред.) откуда-то без документов, то это угроза для вас, а не для соседей в первую очередь", - сказал он.
В Новосибирской области
с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора
Данкверт.