06:35 21.03.2026 (обновлено: 07:22 21.03.2026)
Данкверт назвал причину возникновения пастереллеза в Новосибирской области
Распространение пастереллеза в Новосибирской области, в том числе связано с нелегальным перемещением скота, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. РИА Новости, 21.03.2026
Данкверт: пастереллез в Новосибирской области связан с перемещением скота

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота
Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 21 мар – РИА Новости. Распространение пастереллеза в Новосибирской области, в том числе связано с нелегальным перемещением скота, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"Многие вещи, которые мы связываем с распространением – это все-таки нелегальное перемещение скота", - сказал он. Слова Данкверта приводятся в его видеокомментарии, предоставленном облправительством журналистам.
Коровы - РИА Новости, 19.03.2026
В Новосибирской области проверяют все версии возникновения пастереллеза
19 марта, 22:11
Он пояснил, что в настоящее время ситуация в регионе контролируемая, а жесткие, но необходимые меры по противодействию распространения заболевания завершат в ближайшие дни.
"В дальнейшем все будет зависеть от того, насколько успешно мы будем все работать. А работать это означает, что и контролировать друг друга и, если есть сегодня соседи, которые завозят (скот - ред.) откуда-то без документов, то это угроза для вас, а не для соседей в первую очередь", - сказал он.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Данкверт.
Коровы на ферме - РИА Новости, 20.03.2026
В Нижегородской области не планируют изымать животных из-за пастереллеза
20 марта, 17:29
 
